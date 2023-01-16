Берлин любезно предоставил территорию своей страны для учений

Западные страны с самого начала конфликта на землях украинского государства открыто вмешались в происходящее и всеми силами поддерживают киевский режим. В американской прессе появилась информация, что недавно Пентагон приступил к очередному этапу обучения украинских боевиков. При этом полем для боевых маневров избрали территорию Германии.



Сообщается, что американские спецы начали обучать украинцев накануне, 15 января. Такую информацию публикуют журналисты авторитетного агентства Associated Press, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Корреспонденты сослались на откровения главы штабов американских ВС Марка Милли.



Как сообщает информационное издание "Общественная служба новостей", уже в ближайшие пять-восемь недель обученный американцами батальон численностью порядка полутысячи украинских вояк вернется в зону военных действий, чтобы продолжить боевые столкновения с российской армией.



Отдельно отмечается, что американские эксперты уже провели обучение более 3,1 тысячи незалежных боевиков. Им объясняют правила использования западного оружия и техники, в частности, речь идет о гаубицах, бронемашинах и смертоносных системах HIMARS, отмечает телеканал RT.

