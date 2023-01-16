Спецоперация России на Украине: главные события со 16 по 22 января. Онлайн

Спецоперация России на Украине: главные события со 16 по 22 января. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Военная инфраструктура Незалежной планомерно уничтожается высокоточными ударами

С наступлением нового года на территории украинского государства продолжились ожесточенные бои. На регулярной основе в городах Незалежной фиксируют прилеты по важным объектам инфраструктуры.

В конце прошлой неделе стало известно о мощных ракетных ударах по территории Киева, Киевской области, Харькова, подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области и другим украинским регионам. В ряде городов пострадали критически важные объекты инфраструктуры.

Одним из главных событий прошлой недели стало долгожданное освобождение города Соледар, расположенного в многострадальной Донецкой народной республике. Наши войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. "Утро" ведет онлайн-трансляцию главных событий СВО.

10:43 В центре Донецка прозвучало как минимум два взрыва.

10:22 МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта.

10:03 Украинские силовики, убегая в панике из Соледара, бросили там большое количество оружия и боеприпасов, в том числе натовского производства – НМ ДНР.

09:34 Воздушная тревога на Украине отменена.

09:10 В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.

08:36 Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.

08:04 США начали на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных.

16 января

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