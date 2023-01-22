Разведка Украины выдала вероятные сроки завершения спецоперации

Разведка Украины выдала вероятные сроки завершения спецоперации
Фото: GeneralStaff.ua
В ближайшее время противостояние не завершится

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины сделали несколько заявлений о будущем СВО. Они рассказали, когда примерно можно начать говорить о завершении военного конфликта и что будет происходить в ближайшее время на поле боя.

Вадим Скибицкий утверждает, что уже после завершения первых летних месяцев появятся первые предпосылки окончания СВО. Пока ситуация требует большого аналииза из-за ряда переменных.

"Изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", – пояснил он.

По словам спикера, наступление ВС РФ со стороны Белоруссии сейчас маловероятно, как и боевые действия на юге Украины. Главное противостояние будет разворачиваться в Донбассе и, уверяет он, российские войска будут стараться взять под контроль Купянск, Сватово, Кременную.

Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал захват ВСУКинбурнской косы к лету.

"Я думаю, что новый туристический сезон нас всех порадует",

– подытожил он.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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