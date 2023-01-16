Западных подельников сдал плененный украинец

На территории Донбасса не прекращаются ожесточенные бои. Недавно нашим военным наконец-то удалось освободить стратегически важный город Донецкой народной республики Соледар. Оказалось, что вооруженные до зубов непрошеные гости из США успели добраться и до этого населенного пункта.



Такими откровениями с общественностью поделился взятый в плен украинский вояка, сообщает телеканал "360". Незалежный рассказал, что лично видел девятерых американских наемников в зоне боев за Соледар.



Украинец также сообщил, чем американцы занимались на территории Донбасса. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в задачи непрошеных гостей из США входило проведение штурмов. Прибывшие из Града на холме военные были вооружены современными американскими винтовками.



Взятый в плен боец Вооруженных сил Незалежной объяснил, что распознал американцев по разговорам – он неплохо знает английский язык и сумел отличить польских наемников от гостей из США, передает "Радио 1".



К слову, сегодня стало известно, что военные эксперты из Соединенных Штатов Америки начали готовить украинских боевиков на территории Германии.

