Что американские наемники делали в Соледаре

Что американские наемники делали в Соледаре
Фото: www.unsplash.com
Западных подельников сдал плененный украинец

На территории Донбасса не прекращаются ожесточенные бои. Недавно нашим военным наконец-то удалось освободить стратегически важный город Донецкой народной республики Соледар. Оказалось, что вооруженные до зубов непрошеные гости из США успели добраться и до этого населенного пункта.

Такими откровениями с общественностью поделился взятый в плен украинский вояка, сообщает телеканал "360". Незалежный рассказал, что лично видел девятерых американских наемников в зоне боев за Соледар.

Украинец также сообщил, чем американцы занимались на территории Донбасса. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в задачи непрошеных гостей из США входило проведение штурмов. Прибывшие из Града на холме военные были вооружены современными американскими винтовками.

Взятый в плен боец Вооруженных сил Незалежной объяснил, что распознал американцев по разговорам – он неплохо знает английский язык и сумел отличить польских наемников от гостей из США, передает "Радио 1".

К слову, сегодня стало известно, что военные эксперты из Соединенных Штатов Америки начали готовить украинских боевиков на территории Германии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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