Кадыров объявил о начале третьей мировой войны

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что конфликт на территории Украины можно назвать третьей мировой войной. Об этом сообщает РИА "Новости"
По его словам, такое определение можно дать, учитывая сколько государств НАТО и сопутствующих вовлечено в происходящее.
"Если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", – отметил он.
Отдельно Кадыров подчеркнул, что в происходящем не принимают участие Китай, Индия и Пакистан.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский говорил, что конфликт не вырастет до масштабов третьей мировой войны. Российский политолог Александр Перенджиев утверждал, что сейчас каких-либо признаков того, что боевые действия могут перерасти в глобальное противостояние, нет.
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