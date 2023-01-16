Кадыров объявил о начале третьей мировой войны

Кадыров объявил о начале третьей мировой войны
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Он назвал всего три страны, которые не принимают в ней участия

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что конфликт на территории Украины можно назвать третьей мировой войной. Об этом сообщает РИА "Новости"

По его словам, такое определение можно дать, учитывая сколько государств НАТО и сопутствующих вовлечено в происходящее. 

"Если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", – отметил он.

Отдельно Кадыров подчеркнул, что в происходящем не принимают участие Китай, Индия и Пакистан.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский говорил, что конфликт не вырастет до масштабов третьей мировой войны. Российский политолог Александр Перенджиев утверждал, что сейчас каких-либо признаков того, что боевые действия могут перерасти в глобальное противостояние, нет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Германии начали готовить украинских боевиков

Берлин любезно предоставил территорию своей страны для учений

США и Россия сбросили маски доброжелательности в 2022 году – эксперты

Вскрылись реальные отношения между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей