Болгария нанесла России подлый удар: Москва уже отомстила

Болгария нанесла России подлый удар: Москва уже отомстила
Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.globallookpress.com
Страна неофициально помогала украинцам

Болгария стала одной из немногих стран НАТО, которая до сих пор официльно не поставила вооружение Украине для противостояния с Россией. Единственная помощь, о которой власти объявляли публично, была готовность ремонтировать технику, которую привозит украинская сторона с поля боя. Такое заявление делал пока еще действующий премьер страны Кирил Петков по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Однако, как оказалось, в действительности это была не единственная договоренность, к которой пришли два политика после закрытой беседы. Немецкие журналисты издания Die Welt решили расследовать деятельность Болгарии в отношении украинского конфликта, выяснив, что премьер-министр сыграл ключевую роль в противостоянии российской СВО весной. 

Еще 25 февраля Петков оказался на неформальном заседании ЕС в Брюсселе, где лично убеждал каждого европейского лидера отключить страну от SWIFT и заморозить ее активы в зарубежных банках. В итоге такое решение все поддержали. 

После Болгария стала тайно поставлять Украине боеприпасы, обеспечив примерно треть потребностей ВСУ во время весеннего противостояния с ВС РФ. Осуществляли поставки через подставные фирмы-посредники, которым платили за такую деятельность США и Великобритания. 

Вскоре, в начале лета, Петкова убрали с поста премьера-министра Болгарии. Тогда местные СМИ обвинили во всем оппозицию и российского посла Элеонору Митрофанову. По словам экс-премьера, именно представитель России способствовала свержению действующего правительства страны. 

Источник: Die Welt
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