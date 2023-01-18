Москва выдвинула новые условия для переговоров с Киевом

Власти ответили на зявление в офисе Президента Украины

Перед тем, как приступить к обсуждению мирного урегулирования украинского конфликта с Западом, требуется прийти к согласию по двум пунктам. Об этом заявил запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сперва нужно признать, что жители присоединенных к России территорий имеют право на самоопределение. Следом требуется выработать специальные международные нормы, которые будут рассчитаны на текущую ситуацию и будущие отношения в между государствами в мире, сообщает "Свободная пресса".

"Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens", – написал политик.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что Киев не против диалога с Москвой, но только в том случае, если он будет основан на принципах международного права, передает телеканал "360".