Запад подло подставил Украину с поставками вооружения

Запад подло подставил Украину с поставками вооружения
Фото: Philipp Schulze/dpa/ww.globallookpress.com
Киев стали предупреждать о поражении в конфликте

Военные аналитики утверждают, что Россия готовится начать новое полномасштабное наступление на Украине в ближайшее время. Вместе с тем украинские официальные лица сообщают о приготовлении к серьезному контрнаступлению с задействованием западной техники. Однако американский Институт изучения войны в своем последнем отчете отметил, что у Киева могут быть с этим серьезные проблемы.

Задержка с предоставлением Украине западных систем дальнего огня, передовых систем ПВО и танков ограничила способность ВСУ использовать возможности для более масштабных контрнаступательных операций, сообщают эксперты. Дополнительные проблемы возникают из-за отсутствия необходимой военной промышленности в стране, которая позволила бы заместить на какое-то время отсутствие помощи со стороны Запада. 

По их заявлению, с 11 ноября ВСУ так и не смогли начать новое контрнаступление, из-за чего противостояние стало в большей степени позиционным – это позволило российской армии вернуть себе инициативу. 

"Нежелание Запада начать поставки Украине более совершенных западных систем вооружения, особенно танков, ударных систем дальнего действия и систем ПВО, ограничило способность Украины инициировать и продолжать крупномасштабные контрнаступательные операции", – сказано в отчете.

Американские СМИ утверждают, что американские танки Abrams в ближайшее время Киев может не ожидать – их поставки намечены только на конец 2023 года, указывает "Радио 1". Причина в том, что технику не намерены изымать из готовых запасов, а собираются изготовить в рамках инициативы по содействию Украине. 

Некоторые западные эксперты полагают, что в НАТО решили намеренно растянуть поставки вооружения для ВСУ, поскольку осознают неизбежность украинского поражения, сообщает "Свободная пресса". 

Военные аналитики отмечают, что даже в случае передачи танков они могут оказаться неэффективными в бою, поскольку на месте не будет квалифицированных специалистов, способных управлять ими на хорошем уровне, пишет URA.RU

Источник: ISW
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