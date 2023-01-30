Украинская разведка заявила о подготовке к разделу России

Киев объяснил желание вступить в НАТО и ЕС местью Москве

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью польским СМИ заявил, что Киев стремится ко вступлению в новые союзы для того, чтобы иметь больше возможностей ослаблять Россию в будущем.

По его словам, сейчас на просторах Сети часто обсуждают, что российское общество не причастно к началу СВО, и винить в этом следует только Путина и его окружение. Однако разведчик считает, что этот тезис неверен, поскольку "более двух третей населения поддержало" российского президента в начале военных действий.

Он полагает, что в будущем Россия может распасться на несколько элементов, поэтому до конца неизвестно, с кем Украине придется говорить о выплате репараций и привлечении к ответственности.

Буданов утверждает, что главная задача Киева сейчас – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Именно поэтому власти стремятся к подключению к новым организациям: политическим, экономическим, силовым и подобным.

"Забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне. Наконец, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что случилось с Украиной, больше никогда не повторилось",

– подытожил он.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что видят "абсолютно положительные перспективы будущего России" в связи с проведением специальной военной операции.