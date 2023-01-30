Украинская разведка заявила о подготовке к разделу России

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью польским СМИ заявил, что Киев стремится ко вступлению в новые союзы для того, чтобы иметь больше возможностей ослаблять Россию в будущем.
По его словам, сейчас на просторах Сети часто обсуждают, что российское общество не причастно к началу СВО, и винить в этом следует только Путина и его окружение. Однако разведчик считает, что этот тезис неверен, поскольку "более двух третей населения поддержало" российского президента в начале военных действий.
Он полагает, что в будущем Россия может распасться на несколько элементов, поэтому до конца неизвестно, с кем Украине придется говорить о выплате репараций и привлечении к ответственности.
Буданов утверждает, что главная задача Киева сейчас – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Именно поэтому власти стремятся к подключению к новым организациям: политическим, экономическим, силовым и подобным.
"Забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне. Наконец, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что случилось с Украиной, больше никогда не повторилось",
– подытожил он.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что видят "абсолютно положительные перспективы будущего России" в связи с проведением специальной военной операции.
Украинским властям дали разрешение на атаки
Омерзительные бенефициары из Lockheed Corporation готовы радостно потирать руки