"Красные линии должны быть пересечены": Литва сделала выпад в адрес России

"Красные линии должны быть пересечены": Литва сделала выпад в адрес России
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Прибалтике обвинили Москву в пустых угрозах

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает, что страны НАТО должны перестать проводить красные линии и поставить Украине любое необходимое ей оружие, включая запрашиваемые истребители. По его словам, Россия устанавливает черту, чтобы запугать и навязать свои условия Западу. 

Тем не менее, литовский лидер полагает, что в украинском вопросе уже давно было пройдено несколько таких красных линий – и никакого ужасного ответа со стороны Москвы не последовало. К примеру, присвоение Украине статуса кандидата в ЕС, и нарушенный отказ Германии от поставок исключительно касок и бронежилетов в пользу оружия. Он выразил надежду, что в отношении истребителей вопрос тоже получится вскоре решить.

"Вот-вот наступит поворотный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедления. <...> Эти красные линии должны быть пересечены", – подытожил президент.

Ранее глава США Джо Байден отказал в поставке истребителей F-16 Украине. В Белом доме утверждают, что такое решение связано с и без того большим объемом военной помощи Киеву, сообщает Радио 1

Источник: LRT ✓ Надежный источник
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