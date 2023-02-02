Расчлененная и недовольная: в Британии описали незавидную судьбу Украины при любом раскладе

Недовольная при любом раскладе: в Британии описали незавидную судьбу Украины
Фото: www.unsplash.com
Чем бы не закончилась СВО, Киев останется в дураках

Ситуация, развернувшаяся на территории Незалежной, привлекает внимание всего мирового пространства. Любопытными размышлениями на счет будущего Украины поделились британские аналитики.

Так, журналисты консервативного издания The Spectator уверены, что эта страна останется "расчлененной и недовольной" при любом сценарии завершения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.

Отмечается, что даже при реализации оптимистичного для Украины сценария развития событий, это государство все равно останется без части территорий, которые приняли самостоятельное решение и вернулись в состав Российской Федерации.

Кроме того, британские аналитики отметили, что потуги киевского режима напасть на Крым и Донбасс станут "захватнической войной" со стороны Незалежной. Англосаксы уже поняли, что на территории этих регионов в основном живут русские, которые напрочь отказываются "превращаться в украинцев".

По мнению экспертов из Великобритании, любой исход конфликта оставит Киев в дураках.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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