США резко сменили военную стратегию по Украине

США резко сменили военную стратегию по Украине
Фото: www.unsplash.com
Американские эксперты внимательно следят за шагами Вашингтона

Белый дом в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства, играет первую скрипку – это уже понятно каждому. Любопытными мыслями по поводу изменения стратегии вашингтонской администрации в Незалежной поделились журналисты авторитетного западного издания Bloomberg.

Обозреватель Хал Брендс считает, что сейчас в планах властей Соединенных Штатов Америки – подвести ситуацию к мирным переговорам. В Белом доме уже не рассчитывают на военную победу киевского режима. Именно поэтому американцы решили изменить стратегию.

"Конфликт на Украине вступает в новую фазу, стратегия США претерпевает важные изменение", – утверждает американский аналитик.  

Специалист пояснил, что сейчас вашингтонская администрация активно наращивает военную поддержку Украины только для того, чтобы укрепить ее переговорные позиции в будущем мирном урегулировании ситуации.

Более того, американцы поставками мощного оружия хотят вынудить Россию сесть за стол переговоров. Разумеется, Белый дом рассчитывает вести диалог с позиции силы.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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