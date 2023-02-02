Украинские командиры открестились от Артемовска

Украинские командиры открестились от Артемовска
Фото: www.unsplash.com
Страшные потери на этом направлении оказались бессмысленными

На территории Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные бои за важный со стратегической точки зрения населенный пункт Артемовск. В прессе появилась любопытная информация о том, что о данном конфликте думают высокопоставленные украинские вояки.

Сообщается, что многие незалежные командиры убеждены, что Артемовск (украинское название Бахмут) не стоит тяжелых потерь, которые приходится терпеть украинской стороне. Как известно, незалежные боевики, которым выпало держать оборону города, массово гибнут под огнем нашей артиллерии.

Некоторые незалежные вояки начинают склоняться к тому, что сегодня самым правильным решением для ВСУ станет сдача города. При этом оптимисты считают, что позже его можно будет вернуть.

Любопытно, что ранее в прессе появилась информация о позиции вашингтонской администрации по этому вопросу. Так, по некоторым данным, Белый дом советует киевскому режиму оставить Артемовск с тем, чтобы перекинуть силы на юг государства, где планируется наступление весной.

Источник: Economist ✓ Надежный источник
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