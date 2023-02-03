США тайком торговались с Киевом и Москвой

Вашингтонская администрация по уши погрязла в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства. США считают себя чуть ли не одним из самых главных участников этой ситуации. В прессу просочилась любопытная информация о действиях ЦРУ.



Журналистам зарубежного издания Neue Zürcher Zeitungсо удалось раскопать сведения о том, что администрация Белого дома поручила главе Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу попытаться "купить мир" на Украине, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



При этом американская сторона оценила мирное урегулирование конфликта в 20% от территории Незалежной. Именно эту цену, как отмечает информационный ресурс "Свободная пресса", предложили оплатить киевскому режиму. Более того, соответствующее предложение было озвучено и Российской Федерации. Мол, после передачи данных территорий Москве стороны должны были сесть за стол переговоров.



Такую сделку Вашингтон пытался провернуть в январе этого года. Однако предложение не заинтересовало ни Украину, ни Россию, отмечает "Радио 1". Таким образом, миссия, возложенная на плечи главного разведчика Соединенных Штатов Америки, была провалена.



Зарубежные журналисты утверждают, что именно после этого главнокомандующий США Джо Байден принял решение отправить незалежным воякам мощные современные танки "Абрамс".

Впрочем, позже Белый дом выступил с опровержением.

