Несчастных покарали за слабость духа

На регулярной основе в информационном пространстве появляются пугающие новости о происходящем в рядах Вооруженных сил Украины. Сегодня, 3 февраля, стало известно о кровавой расправе украинских боевиков над собственными сослуживцами.



Как сообщает интернет-издание URA.RU, мужчин безжалостно расстреляли после того, как они приняли решение сложить оружие и сдаться в плен. Боевики не оценили такой миролюбивый порыв души и на месте уничтожили вояк.



Такой информацией с общественностью поделился луганский подполковник в отставке Андрей Марочко, сообщает телеканал RT. Печальный инцидент произошел в районе Кременной, что находится в ЛНР.



Военный сообщил, что в какой-то момент украинские вояки вывесили белый флаг и запросили возможность сложить оружие и сдаться. Армия России перестала обстрел данной позиции, однако после этого по ней сразу же начала бить украинская артиллерия. По имеющимся данным, под огнем сослуживцев погибли 12 военных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

