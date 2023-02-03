Участь Незалежной при любом раскладе печальна

По мере того, как Вооруженные силы украинского государства терпят провалы, эксперты и политики по всему миру делятся своими прогнозами о будущем этого государства. В Верховной раде и вовсе считают, что у Киева нет выхода из тупиковой ситуации.



Как заявил украинский парламентарий (вне фракций) Александр Дубинский, на Украине живет немало людей, которые готовы пойти на любые уступки, лишь бы вернуться к привычной мирной жизни. В тоже время есть и воинственно настроенные граждане, которые хотят вести военный конфликт до мифической победы.



На этом фоне, по мнению незалежного депутата, может разразиться гражданская война. Даже когда удастся добиться соглашения между Киевом и Москвой, ситуация внутри самой Незалежной останется в нестабильном состоянии. Внутренние брожения приведут к тому, что украинцы начнут воевать друг с другом по причине разных взглядов на происходящее.

"Любое подписание договора с Россией может привести к гражданской войне на территории Украины", – объявил видный незалежный политик.

Таким образом, становится очевидным, что украинское государство оказалось в тупике и при любом развитии событий останется в очень тяжелой ситуации.

