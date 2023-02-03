Офис Зеленского отказался признавать катастрофу ВСУ в Бахмуте

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Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк решил не называть точное количество погибших со стороны ВСУ в ходе боев в Бахмуте, который взят в окружение российскими войсками.
Подоляк лишь сообщил, что Киев готов озвучивать такие цифры после завершения военных действий. Однако вместе с тем добавил, что украинская сторона платит "огромную цену", чтобы удержать город под своим контролем, уточняет телеканал "360".
По некоторым данным, со 2 февраля Вооруженные силы Украины пытаются в спешке стягивать допрезервы в Бахмут, где несут огромные потери. Американские кураторы настоятельно рекомендуют режиму Владимира Зеленского дать команду отступить, чтобы удержать оставшиеся резервы и обеспечить подготовку к предстоящему наступлению.
1 февраля сообщалось, что город взят российскими войсками в оперативное окружение.
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