Офис Зеленского отказался признавать катастрофу ВСУ в Бахмуте

Офис Зеленского отказался признавать катастрофу ВСУ в Бахмуте
Михаил Подоляк. Фото: t.me/glavmedia
Киев не озвучивает потери

Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк решил не называть точное количество погибших со стороны ВСУ в ходе боев в Бахмуте, который взят в окружение российскими войсками. 

Подоляк лишь сообщил, что Киев готов озвучивать такие цифры после завершения военных действий. Однако вместе с тем добавил, что украинская сторона платит "огромную цену", чтобы удержать город под своим контролем, уточняет телеканал "360".

По некоторым данным, со 2 февраля Вооруженные силы Украины пытаются в спешке стягивать допрезервы в Бахмут, где несут огромные потери. Американские кураторы настоятельно рекомендуют режиму Владимира Зеленского дать команду отступить, чтобы удержать оставшиеся резервы и обеспечить подготовку к предстоящему наступлению.

1 февраля сообщалось, что город взят российскими войсками в оперативное окружение.

Источник: 20minutos ✓ Надежный источник
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