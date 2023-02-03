Пентагон нашел грозное оружие против российских "Шахидов"

Пентагон нашел грозное оружие против российских "Шахидов"
Фото: t.me/tv_360ru
А пробовать отражать атаки будут ВСУ

Соединенные Штаты пообещали выделить на помощь Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи суммой в 2,175 миллиарда долларов. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, пакет помощи ВСУ будет состоять из двух частей. Первый суммой в 425 миллионов Пентагон выделит из собственных резервов, остальные средства пойдут на приобретение вооружения, необходимого украинской стороне. Оно будет закупаться у военно-промышленного комплекса.

Так, в пакет помощи на этот раз войдут комплексы противовоздушной обороны, БМП, припасы для "Джавелинов", ракеты для HIMARS, дальнобойные ракеты GLSDB дальностью в 150 километров. 

Вместе с тем Пентагон передаст ВСУ беспилотники Puma.

Источник: Inside Defense ✓ Надежный источник
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