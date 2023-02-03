Пентагон нашел грозное оружие против российских "Шахидов"

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Соединенные Штаты пообещали выделить на помощь Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи суммой в 2,175 миллиарда долларов. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля.
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, пакет помощи ВСУ будет состоять из двух частей. Первый суммой в 425 миллионов Пентагон выделит из собственных резервов, остальные средства пойдут на приобретение вооружения, необходимого украинской стороне. Оно будет закупаться у военно-промышленного комплекса.
Так, в пакет помощи на этот раз войдут комплексы противовоздушной обороны, БМП, припасы для "Джавелинов", ракеты для HIMARS, дальнобойные ракеты GLSDB дальностью в 150 километров.
Вместе с тем Пентагон передаст ВСУ беспилотники Puma.
"Гениальная" идея пришла в голову Макфолу