Пентагон нашел грозное оружие против российских "Шахидов"

А пробовать отражать атаки будут ВСУ

Соединенные Штаты пообещали выделить на помощь Вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи суммой в 2,175 миллиарда долларов. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, пакет помощи ВСУ будет состоять из двух частей. Первый суммой в 425 миллионов Пентагон выделит из собственных резервов, остальные средства пойдут на приобретение вооружения, необходимого украинской стороне. Оно будет закупаться у военно-промышленного комплекса.

Так, в пакет помощи на этот раз войдут комплексы противовоздушной обороны, БМП, припасы для "Джавелинов", ракеты для HIMARS, дальнобойные ракеты GLSDB дальностью в 150 километров.

Вместе с тем Пентагон передаст ВСУ беспилотники Puma.