"Хватит вооружать Украину": президент Хорватии вызвал у Киева истерику одной фразой

"Хватит вооружать Украину": президент Хорватии вызвал у Киева истерику одной фразой
Зоран Миланович. Фото: Bernd von Jutrczenka/www.globallookpress.com
Главу государства даже внесли в "Миротворец"

Хорватский лидер Зоран Миланович в последние месяцы делает все более неоднозначные заявления в сторону НАТО и политики коллективного Запада в отношении России. 

Так, недавно Миланович объявил, что в принципе против того, чтобы отправлять любое "смертоносное оружие". Президент Хорватии критиковал решение НАТО о поставках танков на Украину, указывая, что тем самым конфликт продлевается. В ходе пресс-конференции в Загребе глава государства заявил, что сама идея того, с Россией можно совладать "общепринятым способом", откровенна безумна.

"В чем же цель? Распад России и смена властей? Ходят разговоры о том, чтобы разорвать ее на части. Просто безумство", – высказался президент Хорватии.

Миланович добавил, что на протяжении восьми лет Россию планомерно втягивали в конфликт – таким образом, чтобы меньше всех заплатили Соединенные Штаты. 

"Миновал целый год, а только сейчас начались разговоры о танках. Поверьте, ни один танк американцы не отправят через год на Украину. Там появятся лишь немецкие танки", – добавил Миланович.

Реакция украинского МИДа была тут как тут: пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко назвал подобные заявления недопустимыми. А сам Миланович ставит под вопрос территориальную целостность Украины.

Милановича не так давно внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

Источник: МК ✓ Надежный источник
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