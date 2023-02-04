США берут Крым под ракетный прицел

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В новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины Пентагон включил ракеты GLSDB с дальностью до 150 километров – как раз то, что необходимо украинскому режиму для терроризирования приграничных районов РФ. Новые игрушки вполне способны долететь до Бердянска, Мариуполя и даже Крыма.
Речь идет о ракетах с самой высокой дальностью действия из всех, переданных ранее украинской стороне. Боеприпас состоит из авиабомбы и ракетного двигателя. Запуск – исключительно наземный. Для этого у украинских войск есть M270 и M142 HIMARS.
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, ВСУ могут использовать ракеты для атак на Крым – "по собственному усмотрению".
Сумма нового пакета военной помощи составляет 2,2 миллиарда долларов. Какие боевые припасы туда войдут, мы сообщали ранее.
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