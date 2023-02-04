США берут Крым под ракетный прицел

США берут Крым под ракетный прицел
Фото: соцсети
ВСУ получили сигнал от Пентагона

В новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины Пентагон включил ракеты GLSDB с дальностью до 150 километров – как раз то, что необходимо украинскому режиму для терроризирования приграничных районов РФ. Новые игрушки вполне способны долететь до Бердянска, Мариуполя и даже Крыма.

Речь идет о ракетах с самой высокой дальностью действия из всех, переданных ранее украинской стороне. Боеприпас состоит из авиабомбы и ракетного двигателя. Запуск – исключительно наземный. Для этого у украинских войск есть M270 и M142 HIMARS.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, ВСУ могут использовать ракеты для атак на Крым – "по собственному усмотрению".

Сумма нового пакета военной помощи составляет 2,2 миллиарда долларов. Какие боевые припасы туда войдут, мы сообщали ранее.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

Всплыли детали секретных переговоров США и НАТО по Украине

Пентагон начал осознавать реальность происходящего

Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал

Экс-командующий разнес правительство Сунака и его предшественников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей