США берут Крым под ракетный прицел

ВСУ получили сигнал от Пентагона

В новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины Пентагон включил ракеты GLSDB с дальностью до 150 километров – как раз то, что необходимо украинскому режиму для терроризирования приграничных районов РФ. Новые игрушки вполне способны долететь до Бердянска, Мариуполя и даже Крыма.

Речь идет о ракетах с самой высокой дальностью действия из всех, переданных ранее украинской стороне. Боеприпас состоит из авиабомбы и ракетного двигателя. Запуск – исключительно наземный. Для этого у украинских войск есть M270 и M142 HIMARS.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, ВСУ могут использовать ракеты для атак на Крым – "по собственному усмотрению".

Сумма нового пакета военной помощи составляет 2,2 миллиарда долларов. Какие боевые припасы туда войдут, мы сообщали ранее.