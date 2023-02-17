Смену военного руководства в стране объяснили: решение приняли не просто так

Российские военные разработали новый план боевых действий

Минобороны России сообщило, что новым командующим Центральным военным округом назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. На посту он сменил Александра Лапина, который подвергался серьезной критике со стороны Рамзана Кадырова. Мордвичева, в свою очередь, глава Чечни выделял. После слухов о гибели военного в зоне СВО он лично встретился с ним в Мариуполе и крепко обнял. Эксперты объяснили, что может означать смена военного руководства в преддверии годовщины спецоперации.

Военный эксперт Олег Фаличев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявил, что новый командующий успел себя хорошо зарекомендовать. В военном кругу о нем говорят исключительно в положительном ключе. Он отметил, что Мордвичев будет отвечать не только за происходящее в ЦВО, но и на базах в Таджикистане и Киргизии, где в последнее время обстановка тоже неспокойная.



Военный корреспондент Андрей Коц отметил, что генерал-лейтенант проявил себя лучшим образом при освобождении Мариуполя. По его словам, именно благодаря новому командующему ЦВО город удалось взять с соотношением сил один к одному, что для военной практики ситуация уникальная. Обычно, чтобы взять населенный пункт, соотношение сил должно быть пять к одному.

Коц выразил мнение, что Мордвичева назначили не просто так – он хорошо понимает специфику уличных боев, которые помогут забрать обратно некоторые города – к примеру, Красный Лиман, Изюм и Купянск.

Помимо командующего ЦВО, в Минобороны сменили руководство еще трех военных округов.