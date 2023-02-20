Обошли ПВО: новая тактика ударов ВС РФ поразила ВСУ

Украинцы пожаловались на неспособность перехватить ракеты

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска начали использовать новую тактику при ракетных ударах. По его словам, хитрость помогает российским снарядам обходить украинские системы ПВО, достигая цели.

Игнат утверждает, что если раньше ВС РФ задействовали в ночное время беспилотники для ударов, то теперь они используют в основном ракеты.

"(Противник) использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была "прижата" к земле и таким образом где-то удается обойти средства ПВО", – рассказал он.

Представитель ВС заявил, что такой маневр российские войская якобы использовали 18 февраля. При этом Игнат уверяет, что украинская система ПВО остается достаточно эффективной, учитывая, что крылатые ракеты являются достаточно сложным объектом для перехвата.

Ранее российский вице-премьер Денис Мантуров заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе боевых действий выполняет задачи по поражению целей как в воздухе, так и на земле. А самолетам Су-35С, по его словам, и вовсе нет равных в воздухе, сообщает телеканал "360".