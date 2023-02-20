Весь Киев перекрыли: Байдена заметили в столице Украины

По городу разъезжают черные кортежи

Сегодня, 20 февраля, украинские паблики сообщили о массовом перекрытии улиц в Киеве для автомобилей. Из-за этого весь город встал в огромных пробках, ожидая, когда проедет кортеж с несколькими черными автомобилями.

Сообщалось, что закрыли Шулявский мост, пробка образовалась на Святошино и Нивках. Движение скоростного трамвая ограничили, закрыли также проспект Берестейский, людей не пускают и на Воздухофлотский мост. Перекрыли улицы Гетьмана и бульвар Леси Украинки и проспект Победы.

После этого появилась информация, что около американского посольства в Киеве появилась толпа автобусов и журналистов. Люди утверждают, что видели чей-то черный элитный кортеж. Появились сообщения, что в столице уже заметили президента США Джо Байдена, но пока они не подтвердились.

Ранее американский лидер анонсировал поездку в Европу. У него намечен визит в Польшу 21 февраля. Как сообщает RT, он намерен встретится с лидерами восточного фланга НАТО. Не исключено, что до Варшавы он мог впервые приехать и в украинскую столицу.

В Белом доме утверждают, что во время своего пребывания в Польше Джо Байден намерен послать особый сигнал Владимиру Путину, указывает телеканал "360".