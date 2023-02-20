Во время приезда Байдена российские войска атаковали Киев

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Перекрытие центральных улиц Киева связано с визитом Джо Байдена на Украину. Такой информацией поделились иностранные журналисты. Сразу после этого объявления в украинской столице объявили воздушную тревогу, которая позже распространилась на всю страну.
Неподтвержденные источники указали, что запуск сирены связан со взлетом носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Мачулищи. Спустя минуту после начала воздушной тревоги в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной, сообщает "Политика страны".
Как правило, в Михайловский собор всегда привозят лидеров иностранных государств – это является основной точкой программы.
Ранее в замглавы МИД Андрей Мельник анонсировал "главных партнеров" Украины в украинской столице перед годовщиной начала СВО.
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