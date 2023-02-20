Зеленский расплакался при виде Байдена в Киеве

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Сегодня, 20 февраля, Джо Байден впервые посетил Украину. Визит не был анонсирован ранее, однако было известно, что лидер США собирается 21 февраля оказаться в Польше.
Сперва появились сообщения, что центр Киева был перекрыт. Люди видели кортеж из множества автомобилей, а также столпотворение возле посольства США.
Позже в столице объявили воздушную тревогу, передает "Свободная пресса", и спустя две минуты из Михайловского собора вышла целая делегация – среди нее заметили американского и украинского президентов, которые шли бок о бок.
Когда информация стала распространяться в СМИ, ее решил подтвердить и сам Зеленский. На своем канале он опубликовал снимок с Байденом, на котором глава США предстал в желто-синем галстуке. От радости глава Украины едва сдерживал слезы.
"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", – подписал он фотографию.
Как сообщили в Белом доме, во время визита в Киев Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине. Украинские СМИ утверждают, что США согласились на передачу истребителей F-35 ВСУ.
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