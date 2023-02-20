Путин готовит сюрприз Западу после 21 февраля – эксперты

На следующий день может произойти важное событие

Владимир Путин собирается 21 февраля выступить с посланиеф Федеральному Собранию. Президент, вероятно, затронет темы спецоподдержки населения и СВО. Военные эксперты отмечают, что на следующий день после этого может произойти еще одно важное событие – запуск ядерной ракеты.

Такого мнения придерживаются Дмитрий Корнев и Алексей Леонков, сообщает URA.RU. Они отмечают, что это может случится в рамках учений стратегических сил. Для Запада это станет своеобразным сигналом о готовности ВС РФ ответить в случае необходимости.

Всего, по словам Корнева, Россия может задействовать для этого три вида ракет: "Сарматы", "Ярсы" или "Сирены-М".

"Возможно, что это давно ожидаемая демонстрация готовности СЯО, для тех, кто что-то недопонимает", – передает слова Леонкова "Радио 1".

Ранее эксперты сделали несколько предположений о том, какие темы станут главными во время обращения Путина Федеральному Собранию. По их словам, россияне могут не опасаться вероятности объявления новой волны мобилизации в стране.