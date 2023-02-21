Путин извинился перед россиянами во время обращения

Путин извинился перед россиянами во время обращения
Фото: kremlin.ru
Глава страны отметил заслуги граждан перед страной

Во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что гордится проявлением политической позиции граждан России по поводу СВО. И он горд, что люди выразили свое мнение по поводу тех, кто поддался дезинформации со стороны Запада и уехал из страны.

Президент заявил, что хочет извиниться перед людьми, поскольку он не может выразить свою благодарность перед каждым подразделением, солдатом, которые проявили свой героизм в зоне СВО.

Он отметил, что хотел указать всех, но когда писал речь, понял, что попросту не сможет перечислить такое количество отличившихся героев. А если вдруг кого-то забудет, то это будет обидно и нечестно по отношению к военным.

Полное выступление Владимира Путина 21 февраля – в трансляции "Утра". 

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