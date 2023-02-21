Путин извинился перед россиянами во время обращения

Глава страны отметил заслуги граждан перед страной

Во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что гордится проявлением политической позиции граждан России по поводу СВО. И он горд, что люди выразили свое мнение по поводу тех, кто поддался дезинформации со стороны Запада и уехал из страны.

Президент заявил, что хочет извиниться перед людьми, поскольку он не может выразить свою благодарность перед каждым подразделением, солдатом, которые проявили свой героизм в зоне СВО.

Он отметил, что хотел указать всех, но когда писал речь, понял, что попросту не сможет перечислить такое количество отличившихся героев. А если вдруг кого-то забудет, то это будет обидно и нечестно по отношению к военным.

Полное выступление Владимира Путина 21 февраля – в трансляции "Утра".