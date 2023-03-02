Объявлено об ударе возмездия после теракта в России

Произошедшее привело к гибели двух человек

Нападение на Брянскую область боевиками ДРГ не оставили без ответа – российская сторона выдавила из на территорию Украины, после чего нанесла по позициям массированный артиллерийский удар. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что после теракта в некоторых украинских регионах объявили воздушную тревогу.

В российском ведомстве пояснили, что не стали бить по украинским боевикам, чтобы избежать жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Поэтому их предварительно выдавили на Украину, после чего нанесли удар возмездия.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена", – говорится в сообщении ФСБ.

Власти Брянской области сообщают, что после нападения два человека погибли, один пострадал – это десятилетний мальчик Федор. Он сумел спасти двух девочек, которые были вместе с ним в автомобили. Сейчас ему провели успешную операцию. Губернатор Александр Богомаз заявил, что школьника наградят медалью "За отвагу".

Новость дополняется