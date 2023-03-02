Зеленскому напомнили о жестких словах Путина про судьбу террористов

Зеленскому напомнили о жестких словах Путина про судьбу террористов
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москву призвали ликвидировать главу Украины

Атакой диверсантов в Брянской области Киев перешел последнюю "красную линию", после этого только полное уничтожение, и других варинтов быть не может, считает обозреватель МК Дмитрий Попов.

Журналист отметил, что произошедшее глава России квалифицировал как теракт. И еще в 1999 году он произнес одну из самых известных своих фраз о судьбе террористов – Владимир Путин говорил, что тех нужно "мочить в сортире". 

"Время опять пришло. Потому что нечисть возродилась. И действует теми же басаевскими методами, устраивая рейды на мирные поселки. Все это уже было", – считает Попов.

По его словам, тех, кто совершил нападение на российский регион, а также руководство Украины, нужно "уничтожить под корень". Он указал, что теперь единственный вариант – российские войска в Киеве. В противном случае украинские беспилотники окажутся под Москвой, совершая атаки на российские объекты инфраструктуры.

Обозреватель утверждает, что сейчас нет смысла повторять жесты доброй воли, подобных освобождению азовцев, ухода со Змеиного и из-под Киева, а также возобновления зерновой сделки. Все, что осталось сделать, по его мнению, – уничтожить Владимира Зеленского. 

Ранее диверсанты совершили нападение на Брянскую область, в результате которого погибли два человека, был ранен ребенок. После этого в ФСБ заявили, что бойцов выдворили с российской территории и нанесли по ним масштабный удар из артиллерии. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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