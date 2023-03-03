В Брянске раздалось несколько взрывов

Появилась информация о новой атаке в регионе

Вечером 3 марта в Брянске раздалось два взрыва. После этого появилась информация, что на город была совершена новая атака со стороны Украины.

Источники утверждали, что неподалеку от международного брянского аэропорта сработала система ПВО – там якобы сбили украинский дрон. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Позже власти региона опровергли работу систем противовоздушной обороны – как оказалось, взрывы были связаны с полетом истребителя, который проходил звуковой барьер.

Накануне в Брянской области произошла вылазка диверсантов, в результате которой погибло два человека и пострадал ребенок. Владимир Путин расценил произошедшее как теракт.

В ФСБ утверждают, что после инцидента боевики были выдворены на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.