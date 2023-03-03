В Брянске раздалось несколько взрывов

В Брянске раздалось несколько взрывов
Атака на нефтебазу в Брянске 25 апреля 2022. Фото: соцсети
Появилась информация о новой атаке в регионе

Вечером 3 марта в Брянске раздалось два взрыва. После этого появилась информация, что на город была совершена новая атака со стороны Украины. 

Источники утверждали, что неподалеку от международного брянского аэропорта сработала система ПВО – там якобы сбили украинский дрон. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Позже власти региона опровергли работу систем противовоздушной обороны – как оказалось, взрывы были связаны с полетом истребителя, который проходил звуковой барьер. 

Накануне в Брянской области произошла вылазка диверсантов, в результате которой погибло два человека и пострадал ребенок. Владимир Путин расценил произошедшее как теракт. 

В ФСБ утверждают, что после инцидента боевики были выдворены на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

Источник: Mash • Требует проверки
новости партнеров

В Британии предложили план по Украине после предупреждения России

Людей пугают нерадужные перспективы

Европа просыпается: американский ветеран предрек "страшный процесс" Западу

Антироссийская пропаганда не сплотила, а расколола западное общество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей