В Брянске раздалось несколько взрывов

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Вечером 3 марта в Брянске раздалось два взрыва. После этого появилась информация, что на город была совершена новая атака со стороны Украины.
Источники утверждали, что неподалеку от международного брянского аэропорта сработала система ПВО – там якобы сбили украинский дрон. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Позже власти региона опровергли работу систем противовоздушной обороны – как оказалось, взрывы были связаны с полетом истребителя, который проходил звуковой барьер.
Накануне в Брянской области произошла вылазка диверсантов, в результате которой погибло два человека и пострадал ребенок. Владимир Путин расценил произошедшее как теракт.
В ФСБ утверждают, что после инцидента боевики были выдворены на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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