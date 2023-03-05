Вашингтон послал Москве сигнал с помощью "самолета апокалипсиса"

Американцы отреагировали на указ Владимира Путина

Бельгийские журналисты издания La Libre утверждают, что США ответили на решение России приостановить участие в ДСНВ. В связи с этим они перебросили в Исландию Boeing E-6B Mercury, который также принято называть "самолетом Судного дня".

Борт предназначен для координирования действия подводного флота с межконтинентальными ракетами. Эксперты полагают, что маневр американцев может быть связан с предстоящими учениями ядерных сил в Европе.

Обозреватели La Libre уверены, что решение перебросить E-6B связано с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, таким образом Вашингтон хотел послать своеобразный сигнал. Так Соединенные Штаты хотели указать, что готовы реакции на любые действия по расширению украинского конфликта.

С официальной стороны США неоднократно призывали Россию пересмотреть планы по приостановке участия в ДСНВ, выражая озабоченность принятым руководством страны решением.