Вашингтон послал Москве сигнал с помощью "самолета апокалипсиса"

Вашингтон послал Москве сигнал с помощью "самолета апокалипсиса"
Фото: wikimedia.org
Американцы отреагировали на указ Владимира Путина

Бельгийские журналисты издания La Libre утверждают, что США ответили на решение России приостановить участие в ДСНВ. В связи с этим они перебросили в Исландию Boeing E-6B Mercury, который также принято называть "самолетом Судного дня". 

Борт предназначен для координирования действия подводного флота с межконтинентальными ракетами. Эксперты полагают, что маневр американцев может быть связан с предстоящими учениями ядерных сил в Европе.

Обозреватели La Libre уверены, что решение перебросить E-6B связано с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, таким образом Вашингтон хотел послать своеобразный сигнал. Так Соединенные Штаты хотели указать, что готовы реакции на любые действия по расширению украинского конфликта.

С официальной стороны США неоднократно призывали Россию пересмотреть планы по приостановке участия в ДСНВ, выражая озабоченность принятым руководством страны решением.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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