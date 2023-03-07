Генерал указал на ошибку руководства ВС РФ в зоне СВО

Генерал указал на ошибку руководства ВС РФ в зоне СВО
Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный предложил отказаться от штурма Бахмута

Генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что наступление на места с сильной обороной ВСУ, подобных Артемовску – пустая трата сил и ресурсов. Он считает, что для быстрого разгрома Украины нужно прибегнуть к другой тактике.

По его словам, в первую очередь ВС РФ должны разбомбить с воздуха группировку ВСУ на Донецком направлении вместо наступления на Чернигов и Киев, как это было сделано в первые дни спецоперации. Тогда, уверен он, завершить все удалось бы давным-давно.

"Не нужно тратить силы там, где сильная оборона – нужно обойти, окружить и уничтожить. Вообще не стоит идти на укрепленные опорные пункты. Это не по нашим принципам", – сказал он.

Соболев отметил, что сейчас российской стороне крайне важно держать все предстоящие шаги в секрете, чтобы они стали для противника неожиданными. К примеру, как немцы в годы ВОВ, которые непредвиденно нанесли удар по центру страны, а не по ее южной части, как предсказывали военные деятели.

Последние несколько недель российские и украинские военные сражаются за Артемовск (Бахмут). Киев отказывается выводить из города войска, хотя ситуация с каждым днем становится только сложнее. По данным СМИ, это спровоцировало проблемы в отношениям между Зеленским и Залужным.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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