Незалежный противник не сдается

Вооруженные силы украинского государства активизировались на Запорожском направлении. Как стало известно сегодня, 15 марта, незалежные ведут разведку боем с применением военной техники.



Такой информацией с общественностью поделился представитель запорожской администрации Владимир Рогов. По словам высокопоставленного госслужащего, столкновение с противником произошло на территории Пологовского района.



Также руководитель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что в атаку против российских позиций были брошены несколько десятков украинских боевиков. Такую информацию Рогов опубликовал в социальных сетях в 19:24. Таким образом, в эти минуты на территории Запорожской области идет кровопролитный бой.



Представитель запорожских властей пообещал предоставить дополнительную информацию и подробности в ближайшее время.

Позже стало известно, что атака была отбита.

