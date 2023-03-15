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Вооруженные силы украинского государства активизировались на Запорожском направлении. Как стало известно сегодня, 15 марта, незалежные ведут разведку боем с применением военной техники.
Такой информацией с общественностью поделился представитель запорожской администрации Владимир Рогов. По словам высокопоставленного госслужащего, столкновение с противником произошло на территории Пологовского района.
Также руководитель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что в атаку против российских позиций были брошены несколько десятков украинских боевиков. Такую информацию Рогов опубликовал в социальных сетях в 19:24. Таким образом, в эти минуты на территории Запорожской области идет кровопролитный бой.
Представитель запорожских властей пообещал предоставить дополнительную информацию и подробности в ближайшее время.
Позже стало известно, что атака была отбита.
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