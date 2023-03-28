Украинские официальные лица выступили с заявлением

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев видит только один вариан завершения конфронтации с Россией. Он заключается "исчезновение с карты человеческой цивилизации" российского руководства. При этом он посчитал допустимым вариант, при котором власти страны получат "пожизненный срок".

В беседе с украинскими журналистами Подоляк утверждает, что Украина намерена добиться "тотального проигрыша" России с "обрушением российской государственности". По его словам, как только конфликт завершится, в РФ начнется "процесс обновления".

"Мы будем поднимать воКпросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России", – заявил он.

Подоляк утверждает, что Киев не ставит себе цель переходить границу 1991-го года в конфликте. Больше всего советника главы офиса украинского президента волнует существование российского ядерного арсенала – это он назвал "опасной историей".