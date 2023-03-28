Действия Берлина расстраивают простых людей

Жители европейских государств внимательно следят за развитием событий на международной арене. Бурную критику со стороны французов вызвала информация о том, что первые танки "Леопард-2" уже прибыли на территорию украинского государства.



Таким образом, Германия сдержала данные профашистскому режиму обещания и отправила в Незалежную смертоносные боевые машины.



Французов это событие, мягко говоря, не воодушевило. Люди отмечают, что немецкое правительство "помешено на войне с Россией". Многие понимают, что конфликт разразился не между Киевом и Москвой, а между Россией и коллективным Западом.



Французы не понимают, как бесконечные поставки летального оружия могут привести к установлению мира.

"Мы приближаемся к глобальному конфликту", – с ужасом отмечают жители Франции.

Напомним, ранее стало известно, что накануне, 27 марта, киевские власти получили в свое распоряжение 18 танков "Леопард-2".

