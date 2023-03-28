Французы пришли в ярость из-за решения Германии по Украине

Французы пришли в ярость из-за решения Германии по Украине
Фото: www.unsplash.com
Действия Берлина расстраивают простых людей

Жители европейских государств внимательно следят за развитием событий на международной арене. Бурную критику со стороны французов вызвала информация о том, что первые танки "Леопард-2" уже прибыли на территорию украинского государства.

Таким образом, Германия сдержала данные профашистскому режиму обещания и отправила в Незалежную смертоносные боевые машины.

Французов это событие, мягко говоря, не воодушевило. Люди отмечают, что немецкое правительство "помешено на  войне с Россией". Многие понимают, что конфликт разразился не между Киевом и Москвой, а между Россией и коллективным Западом.

Французы не понимают, как бесконечные поставки летального оружия могут привести к установлению мира.

"Мы приближаемся к глобальному конфликту", – с ужасом отмечают жители Франции.

Напомним, ранее стало известно, что накануне, 27 марта, киевские власти получили в свое распоряжение 18 танков "Леопард-2".

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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