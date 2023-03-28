Действия президента вызывает оторопь

Многие западные, а также украинские эксперты с ужасом наблюдают за тем, что творят нынешние руководители Киева. По мнению экс-советника бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олега Соскина, нынешний глава Украины Владимир Зеленский дошел до того, что фактически пытается сделать из Незалежной новое государство.



Опытный аналитик обратил внимание на схожие черты между происходящим на территории украинского государства и легендарным романом-антиутопией Джорджа Оруэлла "1984". В книге красочно описана страна, в которой под строгим запретом находится любое инакомыслие.

"Мы с вами видим абсолютную цензуру. Украина превращается в то самое государство, которое описывал Оруэлл", – с ужасом констатирует Соскин.

Эксперт считает, что Незалежная неудержимо скатывается в диктатуру из-за того, что пан президент бросает все силы на укрепление собственной власти, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Такие действия киевского тирана могут привести к катастрофе в масштабах всей страны.



Также Соскин обратил внимание на демографическую яму в государстве. По его данным, киевский режим скрывает реальную численность населения, которая стремительно снижается.

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