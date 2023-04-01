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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 1 апреля вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника бомбу в селе Дроновка Курской области. Снаряд попал в Мом культуры.
К счастью, никто не погиб. Объект получил ряд повреждений. Все обошлось лишь разрушенными окнами и фасадами соседних зданий. Судя по опубликованным снимкам, на крыше образовалась огромная дыра.
В настоящее время, указал Старовойт, специалисты-минеры осматривают разрушенные строения на месте инцидента.
Дроновка находится у российско-украинской границы – село расположено всего в одном километре от границы, разделяющей ее от Сумской области.
Ранее мы сообщали об атаке украинских дронов на Киреевск в Тульской области. После взрыва на земле образовалась огромная воронка, пострадали два человека.
Дела незалежных плохи