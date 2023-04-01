Украинский беспилотник сбросил бомбу в Курской области

Об инциденте сообщил губернатор

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 1 апреля вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника бомбу в селе Дроновка Курской области. Снаряд попал в Мом культуры.

К счастью, никто не погиб. Объект получил ряд повреждений. Все обошлось лишь разрушенными окнами и фасадами соседних зданий. Судя по опубликованным снимкам, на крыше образовалась огромная дыра.

В настоящее время, указал Старовойт, специалисты-минеры осматривают разрушенные строения на месте инцидента.

Дроновка находится у российско-украинской границы – село расположено всего в одном километре от границы, разделяющей ее от Сумской области.

Ранее мы сообщали об атаке украинских дронов на Киреевск в Тульской области. После взрыва на земле образовалась огромная воронка, пострадали два человека.