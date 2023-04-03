В России тремя словами осадили Зеленского после выпада в адрес ВС РФ

В России тремя словами осадили Зеленского после выпада в адрес ВС РФ
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На угрозы ответили в Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, что в ближайшее время ВСУ собираются пойти в наступление. По его словам, у российских военных остался только один шанс, чтобы покинуть территории. И пока есть время, они должны этим воспользоваться. В противном случае их ждет уничтожение.

Рассказывать о том, когда примерно ожидается наступление, Зеленский отказался, чтобы якобы не давать лишней информации Москве. Однако в России отметили, что готовы ко всем шагам со стороны ВСУ. 

Глава Крыма Сергей Аксенов решил осадить президента Украины с его выпадом о подготовке военного наступления. В своем Telegram он написал всего три слова о том, какое будущее ждут украинцев в случае попытки вернуть полуостров.

"Ждем. Встретим. Похороним", – указал он.

Украинские эксперты утверждают, что в ближайшее время ВСУ могут попытаться прорвать сухопутный коридор в Крым, чтобы в дальнейшем предпринять шаги по атаке на сам полуостров. При этом западные аналитики утверждают, что вернуть регион военным путем украинцы вряд ли смогут.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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