В России тремя словами осадили Зеленского после выпада в адрес ВС РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, что в ближайшее время ВСУ собираются пойти в наступление. По его словам, у российских военных остался только один шанс, чтобы покинуть территории. И пока есть время, они должны этим воспользоваться. В противном случае их ждет уничтожение.
Рассказывать о том, когда примерно ожидается наступление, Зеленский отказался, чтобы якобы не давать лишней информации Москве. Однако в России отметили, что готовы ко всем шагам со стороны ВСУ.
Глава Крыма Сергей Аксенов решил осадить президента Украины с его выпадом о подготовке военного наступления. В своем Telegram он написал всего три слова о том, какое будущее ждут украинцев в случае попытки вернуть полуостров.
"Ждем. Встретим. Похороним", – указал он.
Украинские эксперты утверждают, что в ближайшее время ВСУ могут попытаться прорвать сухопутный коридор в Крым, чтобы в дальнейшем предпринять шаги по атаке на сам полуостров. При этом западные аналитики утверждают, что вернуть регион военным путем украинцы вряд ли смогут.
Власти выступили со скандальным заявлением
Такие ракеты Запад точно "заслужил", уверен аналитик