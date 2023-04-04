Опубликованы кадры уничтожения командных пунктов ВСУ

Российские бойцы успешно выполняют стоящие перед ними задачи

Второй год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. В главном оборонном ведомстве нашей страны регулярно делятся красочными кадрами с поля боя.



В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором российские вертолеты Ми-28 крушат командные пункты украинского противника.



Доведенные до автоматизма действия российских военных позволяют успешно уничтожать инфраструктуру Вооруженных сил Незалежной, отмечает "Пятый канал".