Запад забился в панике после убийства генералов НАТО в бункерах Львова

Запад забился в панике после убийства генералов НАТО в бункерах Львова
Фото: www.unsplash.com
Военный эксперт обрисовал ситуацию

События, развернувшиеся на территории украинского государства более года назад, остаются под пристальным вниманием всего мирового пространства. Известный военный политолог Александр Перенджиев убежден, что сейчас западные политики бьются в истерике из-за провалов киевского режима.

По мнению специалиста, нашумевшее появление американского беспилотника у рубежей Крымского полуострова с дальнейшим крушением в Черное море, свидетельствует о том, что вашингтонская администрация в панике.

Перенджиев убежден, что такие странные действия были реакцией на ликвидацию высокопоставленных генералов Североатлантического альянса, которые отсиживались в бункерах на территории Львова. Впрочем, политолог Юрий Светов, в свою очередь, напомнил, что Вашингтон отказался подтверждать данные о ликвидации украинского штаба и уничтоженных генералах НАТО.

К слову, сегодня стало известно, каким образом Вооруженные силы украинского государства планируют атаковать многострадальное Запорожье. На регион натравят рой из беспилотников-камикадзе.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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