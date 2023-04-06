Сделано громкое заявление об окончании спецоперации

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Уже летом 2023-го года российская спецоперации на Украине будет официально завершена. Такое громкое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Бывший военный отмечает, что сейчас Киев придерживается тактики на истощение, которую активно использует при обороне Бахмута (Артемовска). Если это продолжится, то воевать на украинской стороне будет некому.
Сейчас Украина заявляет, что планах идти в контрнаступление, которое, по словам Риттера, обречено на провал из-за "самоубийственной стратегии" руководства страны.
"Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация будет завершена в конце лета", – уверяет он.
По словам экс-разведчика, Киев может и раньше объявить о поражении из-за высоких потерь в Бахмуте, которые приведут к полному разгрому ВСУ, сообщает URA.RU.
Ранее нумеролог рассказала о будущем российской спецоперации на Украине.
Военный эксперт обрисовал ситуацию
Глава РФ устроил публичную порку Западу на встрече с дипмиссиями