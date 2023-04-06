Сделано громкое заявление об окончании спецоперации

Сделано громкое заявление об окончании спецоперации
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
ВСУ несут большие потери

Уже летом 2023-го года российская спецоперации на Украине будет официально завершена. Такое громкое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Бывший военный отмечает, что сейчас Киев придерживается тактики на истощение, которую активно использует при обороне Бахмута (Артемовска). Если это продолжится, то воевать на украинской стороне будет некому. 

Сейчас Украина заявляет, что планах идти в контрнаступление, которое, по словам Риттера, обречено на провал из-за "самоубийственной стратегии" руководства страны. 

"Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация будет завершена в конце лета", – уверяет он.

По словам экс-разведчика, Киев может и раньше объявить о поражении из-за высоких потерь в Бахмуте, которые приведут к полному разгрому ВСУ, сообщает URA.RU.

Ранее нумеролог рассказала о будущем российской спецоперации на Украине.

Источник: ThisDayPedia ✓ Надежный источник
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