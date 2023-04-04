Известный нумеролог и футуролог Джули По предсказала скорое завершение специальной операции на Украине

Специальная военная операция продолжается уже второй год. По словам известного нумеролога и футуролога, сооснователя Международной Академии Нумерологии "Альвасар" Джули По, Россия, как и Украина входят в завершающую стадию сопротивления. Апрель и май покажут всему миру, что контрнаступление ВСУ захлебнется, принеся огромные человеческие жертвы.



Что касается мая, то по знакам для России просматривается смена курса и выход из тупиковой ситуации. В то же время, что касается Украины, знаки говорят о возможных массовых человеческих жертвах.

"И вот на этом этапе произойдет раскол в правящей коалиции Украины. Будет огромное количество предательств и конфликтов. С этого момента, то есть с мая начнут внутри страны развиваться новые процессы. Возможно, народ выйдет на улицы",

– прогнозирует Джули По.

В июне для России просматриваются знаки необходимости определенной помощи со стороны союзников, чтобы укрепиться. Тогда как у Украины выходит знак Ловушка.

"Это вытеснение с фронта. То есть те результаты, которых она сможет добиться в апреле, в мае, в июне, будут отодвинуты назад и соответственно произойдет разрыв доверительных отношений с Западом",

– убеждена Джули По.





У российской армии появится возможность отрезать основные очаги наступлений украинской армии. "Что касается Украины, мы видим, что там идет медленное отступление и остановка снабжения западным вооружением. То есть в июле будем наблюдать отток средств и вооружения из Украины", – убеждена Джули По.

В августе украинских военных ждет разочарование не только в своих силах, но и в своих деловых партнерах. Соответственно, в сентябре высока вероятность проведения мирных переговоров. У Украины стоят Рыцарь жезлов и Шестерка чаш – это знаки поражения.