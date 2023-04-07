Спецоперацию на Украине ждет неожиданный конец

Озвучено вероятное будущее конфликта

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что при текущем положении дел российскую спецоперацию ждет неожиданный конец. Мир пока не сталкивался ни с чем подобным – в ход идет новая техника, современные методы ведения войны и большое количество боеприпасов.

Подобное накопление ресурсов подобно спортивным состязаниям, когда спортсмен сперва долго готовится, собирается с силами, чтобы после молниеносно вырвать победу. Он считает, что похожее произойдет и в украинском конфликте. Сейчас Россия копит потенциал, готовясь удивить Украину и Европу.

"Уверен, что СВО прекратится внезапно для всех, кто наблюдал за ней со стороны. Противник посыпется, это произойдет неминуемо", – заявил военкор.

По его словам, обрушение произойдет по типу карточного домика, когда один провал противника потянет за собой череду других неудач.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российская спецоперация может завершиться летом этого года из-за высоких потерь со стороны ВСУ.