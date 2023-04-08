Украинские боевики запустили мощную ракету по Феодосии

Российская ПВО отработала на отлично

Представители киевского режима регулярно заявляют, что готовы пойти на многое, чтобы захватить Крымский полуостров. Боевики постоянно угрожают напасть на этот субъект Российской Федерации. Так, сегодня, 8 апреля, в сторону популярного курорта Феодосия была запущена мощная ракета.



Такой тревожной информацией с общественностью поделился глава Крыма Сергей Аксенов. Высокопоставленный госслужащий рассказал, что украинские боевики не оставляют надежду нанести серьезные повреждения российскому региону.



К счастью, полуостров надежно защищен мощной системой противовоздушной обороны. Ракета украинских агрессоров была быстро сбита. Вероломные планы украинцев навредить нашей стране снова провалились.



Сообщается, что обломки ракеты упали на территории одного из населенных пунктов. Инцидент обошелся без жертв и разрушений.



Тем временем, иностранные наемники стараются сделать все, чтобы достичь хоть каких-то успехов на полях специальной военной операции. Ранее стало известно, что боевики решили изменить тактику на поле боя.

