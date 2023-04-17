Расстрел заложников и зачистки: что происходит в Артемовске

Расстрел заложников и зачистки: что происходит в Артемовске
Фото: www.unsplash.com
Ожесточенные бои не прекращаются

Все мировое сообщество продолжает с замиранием сердца следить за развитием событий в многострадальном городе Артемовск (украинское название – Бахмут). Местные жители страдают от жестокости украинских боевиков, которые в стремлении запугать народ ни перед чем не останавливаются. Так, стало известно, что незалежные каратели расстреляли ни в чем не повинных людей, которых прежде взяли в заложники.

Такой печальной информацией поделились бойцы группы "Вагнер". Российские военные рассказали, что сейчас продолжаются активные зачистки многострадального населенного пункта. При этом засевшие в кварталах боевики не желают сдаваться и при отходе стараются нанести максимальный урон городу, отмечает телеканал "360".

Когда вояк выдавливали из очередного квартала, они решили разделаться с двумя заложниками. Мирных жителей хладнокровно расстреляли, передает интернет-издание "Свободная пресса". Злодеяния не сойдут с рук кровожадным преступникам. Российские бойцы продолжают зачистку и планомерно уничтожают противника.

К слову, ранее стало известно, какую главную ошибку кураторы киевского режима допустили в войне с Россией.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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