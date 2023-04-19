Под огнем весь город: ВСУ обрушили минометы на Херсонщину

Под огнем весь город: ВСУ обрушили минометы на Херсонщину
Фото: www.unsplash.com
Украинцы продолжают терроризировать мирных жителей

Сегодня, 19 апреля, Вооруженные силы украинского государства нанесли массированный удар по Херсонской области. Под атаку попала многострадальная Новая Каховка.

Сообщается, что город подвергли массированному минометному обстрелу. Уже есть информация о первых пострадавших. Удар со стороны украинских боевиков был нанесен по спящему городу. В местной администрации сообщили, что разрывы снарядов начались ранним утром в 5:30.

"Под огнем весь город. Уже есть раненые", – объявили херсонские  власти в социальных сетях. Власти города квалифицировали атаку как "жесточайшую". Их заявление приводит информационный ресурс РИА ФАН.

Известно, что часть населенного пункта лишена электрического снабжения, отмечает телеканал RT. На местах атаки работают представители спасательных служб. В ближайшее время будет понятно, какой урон нанесен многострадальному городу.

К слову, ранее стало известно, что Армия России обрушила на ВСУ воздушное супероружие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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