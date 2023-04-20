Украинские боевики захватили часть серой зоны в Запорожье

Ситуация в регионе остается напряженной

Ожесточенные бои продолжаются на многих направлениях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Тревожными новостями поделились в Запорожской области. С важным заявлением выступил врио руководителя нового российского субъекта Евгений Балицкий.



По словам высокопоставленного госслужащего, украинским боевикам удалось захватить часть так называемой "серой зоны" на линии боевого соприкосновения. Очевидно, что Вооруженные силы Незалежной цепляются за любую возможность хоть как-то продвинуться на фронте.

"Противник скапливает силы в зеленой полосе. Он занял часть серой зоны", – сообщил политический деятель.



Впрочем, Балицкий подчеркнул, что такие действия со стороны украинского противника не вызывают серьезных опасений у российских военачальников. Армия нашей страны готова отразить потуги незалежных боевиков и не позволит им серьезно продвинуться.



Напомним, накануне, 19 апреля, украинские боевики обрушили минометы на Херсонщину.

