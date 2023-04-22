Боевики снова атаковали мирных жителей

Сегодня, 22 апреля, тревожные новости пришли из приграничного с украинским государством региона – Курской области. Ранним субботним утром незалежные боевики атаковали спящие населенные пункты серией мощных ударов. Такой печальной информацией с общественностью поделился руководитель российского субъект Роман Старовойт.



Губернатор сообщил, что под обстрел боевиков попал Рыльский район области. Эксперты насчитали более двух десятков мощных взрывов. Сейчас на месте чрезвычайных происшествий дежурят спасательный бригады. Как только обстановка будет позволять, они приступят к ликвидации последствий и оценке ущерба.



По предварительным данным, жертв среди мирного населения и серьезных разрушений инфраструктуры удалось избежать. Однако известно, что некоторые деревни оказались без света из-за повреждения линии электропередач. Губернатор держит руку на пульсе и позже поделится с общественностью дополнительной информацией.



К слову, ранее стало известно, что в Артемовске практически готов котел для Вооруженных сил Незалежной.

