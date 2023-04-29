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Сегодня, 29 апреля, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что накануне вечером Армия России нанесла сокрушительный удар по командному пункту группировки украинского противника "Херсон".
Крылатые ракеты были выпущены с российских кораблей. Групповой удар обрушился на место расположения украинских командиров, которые заведовали объединенной группировкой Вооруженных сил Незалежной под названием "Херсон".
Как подчеркнули в российском военном министерстве, цель удара была успешно достигнута.
Кроме того, за минувшие сутки российские штурмовики перемололи украинских бойцов на западе многострадального Артемовска (украинское название – Бахмут). В ожесточенных боях были уничтожены более 575 украинских вояк, также разрушена военная техника противника.
Помимо этого, на Донецком направлении были стерты с лица земли склады незалежных с боеприпасами. Кадры с ежедневного с видеоотчета генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова публикуют журналисты "Пятого канала".
Всушникам нанесен колоссальный ущерб