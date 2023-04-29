ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"

ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"
Фото: www.unsplash.com
Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко

Сегодня, 29 апреля, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что накануне вечером Армия России нанесла сокрушительный удар по командному пункту группировки украинского противника "Херсон".

Крылатые ракеты были выпущены с российских кораблей. Групповой удар обрушился на место расположения украинских командиров, которые заведовали объединенной группировкой Вооруженных сил Незалежной под названием "Херсон".

Как подчеркнули в российском военном министерстве, цель удара была успешно достигнута.

Кроме того, за минувшие сутки российские штурмовики перемололи украинских бойцов на западе многострадального Артемовска (украинское название – Бахмут). В ожесточенных боях были уничтожены более 575 украинских вояк, также разрушена военная техника противника.

Помимо этого, на Донецком направлении были стерты с лица земли склады незалежных с боеприпасами. Кадры с ежедневного с видеоотчета генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова публикуют журналисты "Пятого канала".



К слову, ранее стало известно, что киевский аналитик поймал украинского президента Владимира Зеленского на наглом вранье о контрнаступлении.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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