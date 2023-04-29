Американский беспилотник засекли под Энергодаром

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Сегодня, 29 апреля, стало известно, что наши бойцы успешно уничтожили в Запорожье дрон американского производства. Такой информацией с журналистами поделился осведомленный источник в правоохранительных органах, пожелавший остаться анонимным.
Сообщается, что беспилотник, произведенный в Соединенных Штатах Америки был уничтожен неподалеку от Энергодара. Известно, что ныне сбитый дрон украинские боевики использовали для проведения разведывательных действий и подготовки к диверсиям.
Как сообщил осведомитель, наши бойцы засекли непрошенного крылатого гостя в воздушном пространстве зоны, находящейся под их контролем. Благодаря слаженным действиям военнослужащих, беспилотник был успешно подавлен и сбит. Сообщается, что речь идет о крылатом разведчике Quantix Recon, который разработала американская корпорация AeroVironment.
К слову, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разнесли в щепки командный пункт украинской группировки "Херсон".
Ситуация развивается стремительным образом