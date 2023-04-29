Американский беспилотник засекли под Энергодаром

Американский беспилотник засекли под Энергодаром
Фото: www.unsplash.com
Дрон был оперативно сбит

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что наши бойцы успешно уничтожили в Запорожье дрон американского производства. Такой информацией с журналистами поделился осведомленный источник в правоохранительных органах, пожелавший остаться анонимным.

Сообщается, что беспилотник, произведенный в Соединенных Штатах Америки был уничтожен неподалеку от Энергодара. Известно, что ныне сбитый дрон украинские боевики использовали для проведения разведывательных действий и подготовки к диверсиям.

Как сообщил осведомитель, наши бойцы засекли непрошенного крылатого гостя в воздушном пространстве зоны, находящейся под их контролем. Благодаря слаженным действиям военнослужащих, беспилотник был успешно подавлен и сбит. Сообщается, что речь идет о крылатом разведчике Quantix Recon, который разработала американская корпорация AeroVironment.

К слову, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации разнесли в щепки командный пункт украинской группировки "Херсон".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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